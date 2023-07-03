Москва, 3 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в Херсонской области. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«В районе населённого пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на херсонском направлении в течение суток российские военнослужащие ликвидировали до 30 военнослужащих ВСУ, также уничтожили две гаубицы «МСТА-Б» и семь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные полностью уничтожили все подразделения ВСУ, которые участвовали в попытке занять остров Антоновский в Херсонской области, и зачистили территорию в районе Антоновского моста. По данным Минобороны, российские военные на херсонском направлении уничтожили за сутки 20 военных ВСУ. Также они разбомбили две гаубицы М777 американского производства и два военных автомобиля.

Согласно данным на 2 июля, украинские войска за сутки потеряли на трёх направлениях в Донбассе более 600 военных. Украинские войска предприняли попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. На краснолиманском армия России отразила три атаки, на донецком — 11 атак ВСУ.