Москва, 3 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Программы социально-экономического развития новых регионов обсудит президент России Владимир Путин с членами правительства 4 июня. Совещание пройдёт в режиме видео-конференц-связи, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Новые регионы на карте России

«Основной темой станет обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов», — указано в сообщении.

Кроме того, запланировано рассмотрение ряда текущих вопросов.

В пресс-службе добавили, что на совещании ожидаются доклады вице-премьеров Марата Хуснуллина и Александра Новака, главы Минстроя Ирека Файзуллина, руководителя Минцифры Максута Шадаева, министра финансов Антона Силуанова и первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов: ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства подчеркнул, что в горизонте 2030 года эти регионы должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры и социальных услуг, а также по другим параметрам качества жизни.

В апреле 2023 года правительство России утвердило долгосрочную программу развития новых регионов, которая предусматривает перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, в целом формирование условий для дальнейшего роста.