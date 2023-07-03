Москва, 3 июля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России сбили в Херсонской области украинский самолет Су-27, сообщил 3 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Су-27

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, за прошедшие сутки было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня ВС России уничтожили два украинских истребителя Су-27 в Донецкой Народной Республике, а 8 июня российские бойцы сбили из противозенитного комплекса украинский Су-25 на херсонском направлении.