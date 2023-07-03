Москва, 3 июля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки противника в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео Минобороны РФ

По её данным, на южнодонецком направлении профессиональными и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», огнём артиллерии и ударами авиации были отражены три атаки ВСУ около населённых пунктов Урожайное, Никольское и Макаровка ДНР.

Отмечается, что около населённых пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. По его словам, только на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях, где ВСУ предпринимают безуспешные атаки, российские Вооружённые силы уничтожили три вертолёта, 15 самолётов, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard.

Шойгу также заявил, что группировка ВСУ не достигла целей ни на одном из направлений.