Москва, 3 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Потери Украины на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 190 военных, сообщил 3 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «МСТА-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — уточнил он.

Кроме того, в районах населённых пунктов Успеновка, Малокатериновка и города Орехова Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ на этом направлении после начала наступления потеряли около 20 тысяч человек. По его словам, у Киева нет достижений, несмотря на значительные потери. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.

Министр обороны России Сергей Шойгу тем временем заявил, что украинские власти по настоянию Запада требуют от командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжать наступление, не считаясь с существенными потерями.

И в России, и за рубежом отмечают большие потери ВСУ, которые сильно выросли в ходе попыток провести контрнаступление в течение июня. Так, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что потери украинских военных с 4 по 21 июня составили 13 тыс. человек.

А Дуглас Макгрегор 27 июня сообщил, ссылаясь на свои источники, что ВСУ в ходе попыток контрнаступления потеряли 15 тыс. военнослужащих убитыми и примерно столько же ранеными.