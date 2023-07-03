Москва, 3 июля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Российские войска успешно отразили девять атак противника на донецком направлении в зоне СВО. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 3 июля на брифинге.

Атаки отражены в районах населенных пунктов Золотаревка Луганской народной республики, Водяное, Первомайское и Клещиевка Донецкой народной республики.

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