Краснодар, 3 июля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В Темрюкском районе на подъезде к пунктам досмотра на Крымском мосту длина автомобильной пробки к утру 3 июля достигла 13 км, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Роман Соколов/ТАСС

Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС. Волонтёры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают водителям и пассажирам, которые ожидают очереди.

Кроме того, вдоль пробки расставлены биотуалеты. Всего время ожидания в очереди превышает пять часов.

Как сообщало ИА Регнум, очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Сутками ранее сообщалось, что пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани составляла порядка семи километров.

В связи с этим Министерство транспорта России уже увеличило количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани.