Москва, 3 июля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока ее действия не так много.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты задали ему вопрос, есть ли надежда на подключение к SWIFT российского банка или выбор эквивалентного варианта.

«Пока мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Ещё есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — ответил Песков.

Он не стал комментировать данные газеты Financial Times, которая, ссылаясь на источники, сообщила, что в ЕС рассматривают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию, которую могут подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов по зерновой сделке.

«Нет, пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей, которая касалась российской стороны», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, написала, что в Европейском союзе рассматривают возможность позволить «Россельхозбанку» создать дочернюю компанию, которую можно будет подключить к международной системе SWIFT для осуществления расчётов в рамках зерновой сделки. По словам официальных лиц ЕС, на которых ссылается издание, санкции не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами, ради которой был разработан план. Уточняется, что в настоящее время официальные лица ЕС изучают его на предмет осуществимости и законности. Отмечается, что представители Кремля и Еврокомиссии отказались дать изданию комментарии по данному вопросу.

30 июня на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит беднейшие страны мира без зерна: она за свой счёт обеспечит поставки, если зерновую сделку не будут продлевать. В любом случае экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается. Россия обеспечивает экспортные операции, обходя и географические маршруты, и другие технологические препятствия, выставленные Западом, отметил глава МИД.