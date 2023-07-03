Москва, 3 июля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Командир отряда специального назначения «Ахмат» Евгений Писаренко погиб в Донбассе. Об этом сообщил командира «Ахмата» Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Спасибо родителям, вырастившим такого героя (Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного и пусть земля тебе будет пухом)», — написал Алаудинов.

Военкор Дмитрий Кулько также написал о гибели военного, у которого был позывной «Большой». Писаренко много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. После начала специальной военной операции он добровольцем отправился на фронт.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что ВСУ в ходе наступления не смогли добиться результатов ни на одном участке, но при этом понесли серьёзные потери. Он отметил, что противник не добрался до основного эшелона российской обороны.