Москва, 3 июля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отправил под стражу совладельца ликёро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке. Об этом 3 июля сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в суде.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято судом 16 июня, защита бизнесмена его обжаловала.

Уточняется, что по данному делу проходит ещё один бизнесмен Андрей Лазутин, ему суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По информации агентства, фигурант признал вину и оформил явку с повинной.

Отмечается, что Беспалов является учредителем компаний Родник и К», «Русский север», «Стандарт качества».

По информации некоторых СМИ, ликеро-водочные заводы «Русский север» и «Родник и К» были связаны с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка, которого обвинили в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России и объявили в розыск.

Как передавало ИА Регнум, украинского предпринимателя Евгения Черняка обвинили в финансировании терроризма, он объявлен в розыск. По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года фигурант и другие лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Они организовали перечисление военнослужащим ВСУ и другим украинским вооруженным формированиям денежных средств в размере свыше 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого была установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц, которые были задержаны, одному из фигурантов было предъявлено обвинение по признакам дачи взятки, другому — по признакам посредничества во взятке.