Брянск, 3 июля, 2023, 14:55 — ИА Регнум. В посёлке Белая Берёзка Брянской области загорелось два дома после обстрела со стороны ВСУ. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ВСУ совершен артиллерийский обстрел поселка Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал Богомаз.

Он отметил, что, по предварительной информации, в результате обстрела произошло возгорание двух жилых домовладений, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР. Суммарно они выпустили 328 единиц различных боеприпасов. В результате ранения получили два человека, повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.