Астрахань, 3 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Усадебный комплекс «Волга дача», принадлежавший бизнесмену и основателю «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову, выставлен на продажу в Астраханской области. Продавец хочет получить за него 850–900 млн рублей, пишет 3 июля газета «Ведомости».

Максим Блинов/РИА Новости Олег Тиньков

Участок площадью 3 га с усадьбой (1700 кв. м), гостевыми домами, беседкой и спортплощадкой находится в Лиманском районе. Он застроен лишь на треть, рассказали в компании NF Group, которая выступает консультантом по продаже актива.

Тиньков планировал сдавать усадьбу под Астраханью состоятельным любителям активного отдыха. Ранее в интервью газете он делился планами по запуску собственного туристического проекта La datcha. Сдавать частные виллы в аренду Тиньков собирался также во Франции, Италии и на Камчатке.

В 2022 году бизнесмен сообщил о продаже российских активов La datcha «по рыночной цене». Покупателя он не назвал.

По данным издания, владельцами «La Datcha Астрахань» стали структуры, связанные с группой «Интеррос» Владимира Потанина, в прошлом году выкупившие 35% в материнской компании «Тинькофф Банка» TCS Group.

Эксперты полагают, что рыночная цена бывшей усадьбы Тинькова не превышает 500–600 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Олег Тиньков занял третье место в рейтинге наиболее обедневших в 2022 году российских миллиардеров. Его состояние сократилось с $5,9 млрд до $0,87 млрд. Тиньков живёт за пределами России.