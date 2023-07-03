В СВР рассказали, кто руководит действиями ИГ* в Сирии
Нарышкин: действиями ИГ в Сирии руководит замглавы Центрального командования армии США Меллой
Москва, 3 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Действиями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит замкомандующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.
По данным службы, США передали террористам ракеты с боеголовками, которые начинены отравляющими веществами. Сами боевики были размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от американской базы «Эт-Танф».
По словам Нарышкина, это место стало «настоящим бандитским гнездом», а недавно там был создан американо-британский «совместный разведывательный комитет», а по факту — штаб управления действиями террористов на юге Сирии.
«Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой», — сообщил директор СВР.
Как сообщало ИА Регнум, ранее замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН заявил, что возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения.
По его словам, проблема тем более сохраняет свою остроту, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира.