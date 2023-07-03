* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Действиями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит замкомандующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой, сообщает Служба внешней разведки (СВР) со ссылкой на директора Сергея Нарышкина.

Иван Шилов ИА Регнум Сирия

По данным службы, США передали террористам ракеты с боеголовками, которые начинены отравляющими веществами. Сами боевики были размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от американской базы «Эт-Танф».

По словам Нарышкина, это место стало «настоящим бандитским гнездом», а недавно там был создан американо-британский «совместный разведывательный комитет», а по факту — штаб управления действиями террористов на юге Сирии.

«Руководит им заместитель командующего Центрального командования ВС США Джеймс Меллой», — сообщил директор СВР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замдиректора ФСБ России Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН заявил, что возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения.

По его словам, проблема тем более сохраняет свою остроту, когда к этому оказываются причастны государственные спонсоры, заинтересованные в дестабилизации политической обстановки в той или иной точке мира.