Москва, 3 июля, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Некоторых подростков увезли в медучреждение в состоянии опьянения, это произошло во время концерта рэпера Кишлака (настоящее имя Максим Фисенко) в Москве. Об этом написала в своём Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Кадр из видео

«Подписчики рассказывают о большом количестве подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на концерте исполнителя Кишлак в Москве. Всех увозили на скорой. Кроме того, после окончания концерта была давка, по каким-то причинам организаторы никого не выпускали из зала», — написала Мизулина, добавив, что она обратилась ко всем главам регионов, где планируются мероприятия данного исполнителя, с просьбой принять меры по предотвращению ситуаций, опасных для здоровья и жизни подростков.

Она также напомнила, что ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой проверить произведения данного исполнителя на предмет пропаганды наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга заблокировал несколько ссылок на песни рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) о пропаганде наркотиков, доступные для детей и подростков. Обозначенные в иске треки рэпера Scally Milano запретили к распространению по 14 ссылкам.

В мае в МВД РФ пригрозили уголовной ответственностью рэп-исполнителям, упоминающим в своих треках про наркотики. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный и Административный кодексы.

Как уточнил статс-секретарь, замглавы МВД Игорь Зубов, суть изменений сводится к ответственности за пропаганду употребления наркотиков в музыке, кинематографе и интернете, в том числе в личных профилях в социальных сетях. Также станет необходимо маркировать произведения, в которых заходит речь о наркотиках. В случае принятия закон вступит в силу в 2024 году.