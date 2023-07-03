Москва, 3 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В ДНР новые должности получили ещё шесть участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Об этом 3 июля сообщили организаторы конкурса.

" Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»

«Мы снова видим, как финалисты кадрового конкурса получают новые должности и повышения. На сегодняшний день уже 30 человек были назначены. Это и есть главная цель конкурса — усиление всех сфер республики с помощью компетентных специалистов и талантливых руководителей, которые готовы работать на благо ДНР. Нет сомнений, что все вместе мы сможем добиться отличных результатов в процессе возрождения нашего региона», — сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

После выхода в финал кадрового конкурса Анна Богатырёва, которая более шести лет работает на Старобешевской тепловой электрической станции, получила повышение с должности специалиста по связям с общественностью I категории до ведущего специалиста.

Работавшая доцентом кафедры ботаники и экологии в Донецком государственном университете Марина Борисюк перешла на работу на госслужбу и стала советником главы ДНР.

Заместитель главврача в больнице №2 Макеевки Алексей Бурцев теперь занимает должность главного специалиста территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по ДНР.

После 20 лет работы в Донецком национальном техническом университете Елена Бычкова теперь работает заместителем директора по аналитике и мониторингу Фонда развития промышленности ДНР.

Предприниматель Олег Камыса, который создал и возглавляет компанию «Донецкий комбинат замороженных продуктов», стал членом общественного совета регионального проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство».

Директор Департамента государственного технического надзора Александр Черников перешёл на работу в донецкое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на позицию главного госинспектора отдела государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности.

С января по апрель прошли очные полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения». По их итогам состоялось 24 назначения финалистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика».

Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» 21 сентября прошлого года стартовали по инициативе президента России Владимира Путина. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.