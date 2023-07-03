* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 июля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Соединённые Штаты передали своим подопечным из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии ракеты с боеголовками, начинёнными отравляющими веществами. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами», — цитирует его пресс-служба СВР.

По его словам, ракеты размещены вблизи населённых пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США «Эт-Танф».

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что беспилотные летательные аппараты международной коалиции во главе с США в Сирии за июнь нарушили Меморандум по безопасности полётов 315 раз.