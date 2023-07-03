Москва, 3 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Сведения о захвате заложников мужчиной на западе Москвы не подтвердились. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в столичном ГУ МВД России.

Известия/Кристина Кормилицына

«Информация не нашла подтверждения», — приводит ТАСС слова собеседника.

По информации агентства, в квартире по данному адресу находился мужчина в неадекватном состоянии, он был направлен в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в некоторых Telegram-каналах была опубликована информация о том, что полиция проверяет историю о мужчине, который в квартире по улице Староволынской в районе Очаково-Матвеевское взял в заложники трёх женщин и грудного ребёнка, якобы он угрожал с ними расправиться или покончить с собой.

Как передавало ИА Регнум, в Приморском крае сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы 14-летнего подростка. По данным следствия, преступление 33-летний мужчина совершил 29 июня в посёлке Витязь. Ночью он подъехал к дачному дому, чтобы решить финансовые вопросы со своим знакомым. В это время на улицу вышел 14-летний сын последнего. Угрожая подростку предметом, похожим на оружие, злоумышленник подвёл подростка к бетонному кольцу и строительными хомутами пристегнул к нему руки мальчика, а сам ушёл.