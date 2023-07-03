Москва, 3 июля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине погибли главы участковых и территориальных избирательных комиссий, сообщила 3 июля председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Администрация Президента России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

«К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли. Мы не оставим их семьи. Мы ими гордимся и гордимся теми, кто служит», — рассказала она.

Памфилова уточнила, что многие члены избирательных комиссий России ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и мобилизованных. По её словам, они служат очень достойно, и уже есть награждённые.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817209" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Памфилова сообщила Путину о погибших в СВО членах избиркомов

Ранее глава ЦИК сообщала, что по итогам консультаций с Министерством обороны и ФСБ сочла возможным проведение выборов в четырёх новых регионах России. Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская и Херсонская области впервые примут участие в голосовании, которое состоится 10 сентября. В общей сложности ЦИК запланировал более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России.