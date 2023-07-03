Берлин, 3 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Западные страны испытывают «некоторое разочарование» из-за результатов наступательных действий ВСУ, заявил обозреватель Франц Бекки в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, страны Запада поставили киевскому режиму танки и БМП, серьёзно рассчитывая на «возвращение важных территорий» в ходе наступления ВСУ, но их надежды не оправдались.

«Однако спустя почти месяц с начала украинского наступления произошло некоторое разочарование», — констатировал Бекки.

Он отметил, что ВСУ несут потери, но точных данных о них нет — официальную статистику Киев не публикует. По данным нидерландского портала военной аналитики Oryx, уничтожены около 13% поставленных Украине танков Leopard. ВСУ лишились семи танков Leopard 2, 25 БМП Bradley, трёх танков с противоминными тралами и одного танкового тягача.

Так, только 8 июня ВСУ потеряли три танка Leopard 2A6, 16 БМП M-2 Bradley и три из 16 поставленных Киеву машин технического обеспечения для Leopard в ходе наступательных действий 33-й и 47-й механизированных бригад.

«Это стоит человеческих жизней и денег», — добавил Бекки.

Он напомнил, что с начала года Берлин выделил 5,4 млрд евро на военную помощь Киеву. В минувшем году сумма составляла 2 млрд евро. Ещё примерно 10,5 млрд евро будет выделено в дальнейшем.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня ВСУ начали наступление на южнодонецком, запорожском и артёмовском направлениях. Киев бросил в бой военнослужащих, обученных инструкторами НАТО и вооружённых западной техникой. Ранее Россия направила ноту странам Североатлантического альянса из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал любые грузы с вооружением для ВСУ законной целью российских военных. В МИД также отметили, что альянс играет с огнём, снабжая Украину оружием. В Кремле предупредили, что поставки вооружений Киеву не способствуют успеху российско-украинских переговоров.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинская армия с начала наступления потеряла на всех направлениях около 2,5 тыс. единиц различного вооружения.