Москва, 3 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Актёра Антона Падерина приговорили к двух годам лишения свободы условно в Санкт-Петербурге за драку с сотрудником полиции. Об этом 3 июля сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Иван Шилов, ИА Регнум

В суде было установлено, что 17 апреля подсудимый находился в помещении аэропорта «Пулково» в нетрезвом состоянии, в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России не менее одного раза толкнул его, в результате последний ударился правой рукой о продольный металлический поручень близлежащего стеклянного ограждения, получив вывиха плеча, что повлекло за собой длительное расстройство здоровья.

Фигурант свою вину признал частично, заявив, что раскаивается в содеянном, он принес потерпевшему свои извинения и пояснил, что не хотел причинять физический вред стражу порядка, подсудимый также высказал сомнения, что именно он причинил полицейскому ту травму, которая легла в основу его обвинения, пояснили в пресс-службе.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции. По данным следствия, 23-летний подозреваемый набросился на сотрудников полиции, когда они подошли проверить состояние его здоровья. Мужчина пытался нанести удар ножом полицейскому в район головы, но он уклонился и удар пришёлся в руку. При задержании правоохранители применили табельное оружие, мужчина получил ранение ноги.

Младший брат хоккеиста минского «Динамо» Михаила Шалагина, выступающего в КХЛ, был задержан за нападение на полицейских в центре Москвы.

В отношении Сергея Шалагина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ему может грозить лишение свободы до пяти лет.