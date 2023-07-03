Херсон, 3 июля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом восстановлен, движение на нём возобновилось. Об этом 3 июля сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

Известия/Алексей Майшев

«Транспортное сообщение Херсонской области с Крымом через Чонгар, нарушенное после варварского удара нацистов по автодорожному мосту 22 июня, полностью восстановлено», — приводит слова Алексеенко ТАСС.

Он добавил, что транспортный коридор работает в прежнем режиме.

Алексеенко поблагодарил работавших над восстановлением моста строителей, а также Минстрой за поддержку и организацию работ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня в 4 часа утра ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту. Было повреждено дорожное покрытие, жертв в результате обстрела не было. Как отметил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, на эту бессмысленную с военной точки зрения атаку последует серьёзный ответ.

24 июня Минобороны России информировало, что в ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту был уничтожен склад с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.