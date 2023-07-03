В ЦБ назвали порог бесплатных переводов самому себе
«Известия»: в Центробанке назвали порогом бесплатных переводов самому себе 1,4 млн рублей
Москва, 3 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Многие российские кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.
По её словам, ряд организаций беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, так как нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Однако Бакина отметила, что в основном диалог идёт вокруг суммы.
Регулятор придерживается позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен, уточнила она.
«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал», — сказала она, добавив, что такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения.
В итоге ЦБ считает, что ограничение по сумме «было бы оптимальным».
Как сообщало ИА Регнум, в марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России не намерен менять свою позицию по установлению суммы денежных переводов без комиссии между счетами одного клиента в разных банках до 1,4 млн рублей.
Она обратила внимание на то, что ЦБ не поддерживает практику, когда кредитные учреждения с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия».