Москва, 3 июля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Многие российские кредитные организации поддерживают инициативу расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе, сообщила «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

Известия/Михаил Терещенко

По её словам, ряд организаций беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, так как нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Однако Бакина отметила, что в основном диалог идёт вокруг суммы.

Регулятор придерживается позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн рублей должен быть сохранен, уточнила она.

«С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал», — сказала она, добавив, что такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения.

В итоге ЦБ считает, что ограничение по сумме «было бы оптимальным».

Как сообщало ИА Регнум, в марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Центральный банк России не намерен менять свою позицию по установлению суммы денежных переводов без комиссии между счетами одного клиента в разных банках до 1,4 млн рублей.

Она обратила внимание на то, что ЦБ не поддерживает практику, когда кредитные учреждения с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия».