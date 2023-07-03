Москва, 3 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Попытка дестабилизировать обстановку в России, предпринятая 23–25 июня, не повлияла на действия группировок войск в зоне проведения спецоперации. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 3 июля на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что военнослужащие в зоне СВО продолжали мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи в условиях попытки вооружённого мятежа. Министр обороны выразил благодарность личному составу за добросовестную службу.

В первую очередь планы мятежников провалились потому, что личный состав Вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу, добавил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня ЧВК «Вагнер», основанная бизнесменом Евгением Пригожиным, предприняла попытку вооружённого мятежа. Бойцы ЧВК на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным и добился мирного разрешения ситуации. Колонна ЧВК остановила движение, бойцы ушли из Ростова-на-Дону. «Вагнеровцам» предложили подписать контракт с Министерством обороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.