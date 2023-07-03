Москва, 3 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Увеличение среднего показателя длительности трудовой недели может говорить о том, что многие работодатели отказались от сокращения рабочего дня перед выходными или праздниками, а также от сокращённой недели по результатам спецоценки на предприятиях. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала юрист, эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева.

Известия/Алексей Майшев

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza опубликовала исследование, в котором говорится, что длительность рабочей недели россиян выросла до рекордных 38 часов 30 минут. Согласно данным, в январе–марте этого года российские работники трудились в среднем по 38,5 часа в неделю. За год длительность пятидневки выросла на 15 минут и достигла максимального значения с 2010 года. В 2021 году показатель был менее 38 часов.

Как отметила Яковлева, необходимо понимать методику расчёта рабочего времени и не менялась ли она с 2010 года. Если методика осталась прежней, то изменения могли быть вызваны переоценкой работодателями необходимости устанавливать сокращённую неделю, а также сокращённый рабочий день накануне выходных и праздников. По мнению юриста, это могло коснуться и законодательства.

«Например, в 2010 году для работников, занятых на вредных и опасных предприятиях, была установлена неделя в 36 часов. А впоследствии 36 часов оставили только по результатам проведения спецоценки. На текущий момент почти все провели спецоценку, и, видимо, по её результатам сокращенная неделя установлена меньшему количеству работников, чем ранее», — рассказала Яковлева.

Эксперт по трудовому праву обратила внимание, что увеличение показателя длительности рабочего времени не такое большое, чтобы говорить о каких-то кардинальных изменениях на рынке труда и условиях работы. Поэтому Яковлева не стала связывать данные с глобальными и внешними процессами в мире.

«На текущий момент нет нехватки в кадрах, специалистах в России. Работники стали дороже — да. Но на рынке сейчас много специалистов. Поэтому говорить, что такие показатели связаны с тем, что не хватает кадров, поэтому на имеющихся сотрудников переложили больше обязанностей, а потому увеличилось рабочее время, я бы не стала», — объяснила эксперт.

Также юрист напомнила, что, согласно Трудовому кодексу РФ, стандартная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю. Но для ряда категорий сотрудников предусмотрено сокращённое время. Например, для инвалидов (35 ч), для сотрудников с вредными условиями (3-я и 4-я степень) — 36 ч. Яковлева отметила, что отсюда и средние показатели рабочей недели не 40 ч, а 38,5 ч. Также юрист напомнила, что перерыв в работе должен быть как минимум один, причём продолжительностью от 30 мин до двух часов в день. Однако, как известно, время перерыва не включается в рабочее время.

Ранее в России активно обсуждали изменения в количестве официальных рабочих дней на неделе. Так, 22 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю нет необходимости, так как такая возможность есть и на данный момент — по договоренности с работодателем.

До этого, 22 мая, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи. Однако Министерство труда России не поддержало установление в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели.