Владимир, 3 июля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Мать муромской девочки, показавшей в эфире Первого канала международный жест, считающийся просьбой о помощи при домашнем насилии, несколько раз привлекалась к ответственности. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская.

Кадр из видео. Telegram

По её словам, в отношении женщины несколько раз составлялись протоколы, поскольку она нарушала судебные решения после развода и не давала отцу общаться с ребёнком.

«Наличие протоколов уже говорит о конфликте, который должен быть урегулирован двумя взрослыми людьми», — сказала ТАСС Раснянская.

В настоящее время девочка, подавшая сигнал о помощи, и её младшая сестра находятся в безопасном месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пользователи Сети обратили внимание, что в программе «Мужское/женское», в ходе которой обсуждалась непростая ситуация в одной из семей, где родители уже несколько лет оспаривают опеку друг друга над детьми, две сестры рассказывали журналистам, что очень любят маму и им нравится с ней жить, однако в какой-то момент старшая показала на камеру международный жест просьбы о помощи.