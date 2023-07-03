Москва, 3 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин начнёт работу на заседании совета глав ШОС 4 июля с 10:00. Об этом 3 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин

На вопрос, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».

Как передавало ИА Регнум, в пресс-службе Кремля сообщили, что 4 июля Путин в формате видеоконференции примет участие в заседании совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии.

В ходе заседания будут подведены итоги деятельности ШОС за год и определены приоритетные направления развития сотрудничества. Лидеры обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.