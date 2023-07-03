Москва, 3 июля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что ЧВК «Вагнер» и компания «Конкорд» якобы суммарно получили по контрактам от государства порядка 1,7 трлн рублей.

Известия/Семен Орлов

«Это я оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселёву, наверное, — к авторам программы», — заявил Песков в ответ на просьбу подтвердить данные сведения.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что ЧВК «Вагнер» получила более 858 млрд рублей по госконтрактам. Киселёв сообщил, что холдинг «Конкорд», который, наряду с ЧВК, связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, оказал услуги на 845 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» обеспечивалась государством. Глава государства сообщил, что за период с мая 2022 по май 2023 года российские власти направили организации на различные нужды и выплаты более 86 млрд рублей. Отдельно на страховые выплаты выделили 110 млрд 179 млн рублей. Путин также указал, что владелец компании «Конкорд», осуществляя работу через «Военторг», за год смог заработать 80 млрд рублей.

29 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что ЧВК не будет участвовать в СВО.

Затем произошла попытка мятежа, когда в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным переговорил с Пригожиным, и колонна ЧВК остановила движение в Москву. Оставшиеся бойцы покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.

Частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина объявила, что временно приостановила набор бойцов в связи с «временным неучастием» в специальной военной операции на Украине и переездом в Белоруссию.