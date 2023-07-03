Москва, 3 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проинформирован о готовившемся покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 3 июля журналистам.

ФСБ России

Безусловно, президент получает доклады по резонансным делам, которые касаются руководителей регионов. Особенно такого важного региона в нынешней ситуации, как Крым, отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Аксёнов — настоящий боец, которого покушениями не запугать.

«Мы желаем ему силы духа и крепости», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ России задержали агента украинских спецслужб, готовившего покушение на Аксёнова. Задержанный признался, что был завербован СБУ в декабре минувшего года. После прохождения обучения на территории Украины он прибыл в Крым и ждал распоряжений от своего куратора. Предполагалось, что агент заминирует автомобиль, а затем подорвёт его в момент, когда мимо будет двигаться кортеж главы Крыма.

Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него и выразил уверенность, что заказчиков найдут и накажут. Террористическую угрозу, исходящую от Киева, можно полностью устранить только по завершении СВО, добавил он.