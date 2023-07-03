Москва, 3 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. На заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества планируется подписание декларации. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

4 июля президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, которое будет проводиться в формате видеоконференции под председательством Индии.

Отмечается, что во время заседания будут подведены результаты работы Шанхайской организации сотрудничества за минувший год, а также определены приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации. Кроме этого, главы государств обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

«По итогам планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин начнёт работу на заседании совета глав ШОС 4 июля с 10:00.

Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят Россия, Индия, Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, была основана в 2001 году. В сентябре 2022 года Индия приняла председательство в группе ШОС и уже провела около сотни различных мероприятий.

Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что Иран станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите объединения в июле.

В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде иранская сторона подписала меморандум об обязательствах по получению статуса станы — члена объединения.