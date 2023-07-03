Москва, 3 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Госдуму был внесён проект закона об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Об этом 3 июля написал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.

Известия/Кристина кормилицина

Он отметил, что данный законопроект о людях, дух и веру в Россию которых не сломили.

Слуцкий напомнил, что с 2014 года нацисты убивают жителей Луганщины и Донбасса, уничтожают дома и предприятия.

«Законопроект, разработанный ЛДПР, предусматривает учреждение почётного звания «Город-герой специальной военной операции» городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года», — отметил председатель ЛДПР, уточнив, что в городах-героях установят памятные стелы с изображением герба города, кроме этого, будут созданы музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 3 июля, Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском — 31 обстрел из РСЗО и артиллерии 122 миллиметра. Суммарно Вооружённые силы Украины выпустили 328 единиц различных боеприпасов.

Под огнём украинской артиллерии и РСЗО оказались Макеевка, Горловка, Донецк, Озеряновка и Еленовка. В результате обстрелов ранения получили два человека, повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.