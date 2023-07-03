Москва, 3 июля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. В России есть всё, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок, заявил 3 июля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Так, выступая на круглом столе по случаю 100-летия российского гражданского авиастроения, Нарышкин напомнил, что СССР был одной из немногих стран в мире, чей гражданский авиапарк состоял только из отечественной техники.

«И сегодня у России есть все возможности, чтобы при любом развитии ситуации в мире гарантировать нашим гражданам бесперебойное авиасообщение», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что имеется необходимый интеллектуальный и технологический потенциал, есть все возможности, чтобы отечественное авиастроение сделало новый рывок.

Как сообщало ИА Регнум, глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что в России пассажиропоток отечественных авиакомпаний с января по май 2023 года вырос на 21% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По его словам, в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года, то есть до введения санкций.