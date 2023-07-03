Хабаровск, 3 июля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Неисправность электропроводки, по предварительным данным, привела к пожару в частном доме в Хабаровске, в результате которого погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба краевого управления СКР.

По данным следствия, утром в Краснофлотском районе Хабаровска загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара в доме нашли мёртвыми 32-летнюю женщину и её четырёхлетнюю дочь.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки», — говорится в сообщении.

По факту гибели людей из-за пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Моховом переулке в Хабаровске потушили около восьми утра по местному времени. В борьбе с огнём участвовали семь человек, были задействованы две единицы техники.