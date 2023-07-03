Москва, 3 июля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 июля примет участие в заседании совета глав ШОС, которое проводится под председательством Индии в формате видеоконференции, сообщила 3 июля пресс-служба Кремля.

По итогам заседания планируется подписание Нью-Делийской декларации и ряда других документов. Также будут подведены итоги работы за год и определены приоритетные направления развития.

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году в Шанхайской организации сотрудничества председательствует Индия. Глава индийского правительства Нарендра Моди ранее пригласил на саммит главу КНР Си Цзиньпина.

Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сообщил, что глава КНР планирует принять участие в саммите ШОС 4 июля по видеосвязи. В МИД Китая отметили, что Си Цзиньпин на саммите ШОС выступит с важной речью.

Предыдущий саммит Шанхайской организации сотрудничества, в которую кроме России, Китая и Индии, входят Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, прошёл в Самарканде 15–16 сентября 2022 года.