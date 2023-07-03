Москва, 3 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Совокупное состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала 2023 года. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров», который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций предприятий, в которых бизнесмены владеют долями.

По данным агентства, с начала текущего года основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов заработал 4,8 млрд долларов, в результате его состояние увеличилось до 20,2 млрд долларов, а состояние председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина увеличилось на 3,22 млрд долларов, до 23,1 млрд долларов.

Уточняется, что стоимость наличных активов этих бизнесменов основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, рыночной конъюнктуры и налогов. Одновременно с этим бывший вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун заработал 1,73 млрд долларов, его состояние оценивается в 7,6 млрд долларов.

Отмечается, что состояние экс-бенефициара компании «Еврохим» Андрея Мельниченко уменьшилось на 1,57 млрд долларов до $11,6 млрд.

Самым богатым бизнесменом России остаётся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года его состояние уменьшилось на 28,9 млн долларов, до 28,5 млрд долларов. На втором месте — совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на 1,5 млрд долларов, до 26,1 млрд долларов. На третьем месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Как передавало ИА Регнум, в апреле основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Годом ранее Мельниченко занимал девятое место среди самых богатых россиян. На втором месте крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин. Третью строчку занял владелец НЛМК Владимир Лисин.

В мае сын российского предпринимателя и управленца Вагита Алекперова Юсуф возглавил список самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный изданием Forbes. Его состояние доходит до $20,5 миллиарда. Вторую строчку рейтинга заняли дочь и сын основателя Еврохима Андрея Мельниченко (по $12,6 млрд). Третьими стали двое детей совладельца СИБУРа и НОВАТЭКа Леонида Михельсона, состояние которых в Forbes оценили в $10,8 млрд на каждого.