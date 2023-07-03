Москва, 3 июля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Сын актёра Михаила Ефремова Николай, впавший в кому после падения из окна своей квартиры, отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил 3 июля Telegram-канал Mash.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Пока 31-летний Николай Ефремов остаётся в реанимации, но ему стало лучше. Врачи уменьшили пациенту дозу препаратов, суживающих сосуды. Их применяют для защиты от анафилактического шока.

Как сообщало ИА Регнум, актёра Николая Ефремова госпитализировали после падения с высоты третьего этажа. Он выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве и получил тяжёлые травмы. Мужчина потерял много крови, ему провели две операции: одну из-за гематомы в брюшной полости, вторую — из-за повреждений таза и бедра. Пациента ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По словам соседей, Ефремов злоупотребляет алкоголем и имеет проблемы с психикой.