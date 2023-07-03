Москва, 3 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Некоторые оппозиционеры в Грузии во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» намеревались вторгнуться на танках в Южную Осетию, Абхазию и даже Сочи. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — написал Кобахидзе на своей странице в социальной сети.

Политик обратил внимание на то, что реакцией на события в России оппозиция показала, что использует любой повод для открытия в Грузии «второго фронта».

По его словам, оппозиция не скрывала, что если бы у неё была соответствующая возможность, то она бы использовала первый же шанс, чтобы войти на танках в Цхинвали и Абхазию.

Кобахидзе отметил, что, в случае открытия в Грузии «второго фронта», воевать пришлось бы также с осетинами и абхазами.

«Недопустимо, чтобы грузины и абхазы, грузины и осетины снова пролили кровь друг друга. Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями», — написал Кобахидзе.

По его словам, принципиальная позиция правящей партии Грузии состоит в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена только мирным путём, Грузии необходимо вернуть не только территории, но и восстановить доверие абхазов и осетин.

Как передавало ИА Регнум, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности республики в связи с ситуацией в России для обсуждения Абхазии и Южной Осетии. Зурабишвили добавила, что на нём необходимо срочно обсудить несколько вопросов, включая реакцию на эти события в Абхазии и Южной Осетии, чтобы власти этих республик не смогли «использовать эти события для того, чтобы разжечь неуместные страхи в населении».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина по ликвидации попытки вооружённого мятежа в России. Он выразил уверенность в том, что благодаря решительности и мудрости российского лидера эта попытка будет успешно решена в соответствии с конституцией и законами страны.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» захватила штаб Южного военного округа на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесении ВС России ударов по лагерям компании, что опровергли и Минобороны, и ФСБ. Позднее в отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело об организации вооружённого мятежа.