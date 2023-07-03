Москва, 3 июля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. На создание единой валюты стран БРИКС может уйти три-четыре года, если события будут развиваться так, как они развиваются сегодня, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА Регнум, оценивая прогнозы издания Les Echos о том, что страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту.

РИА Новости/Владимир Трефилов

По мнению Сафонова, для того чтобы такая валюта появилась, страны БРИКС должны как минимум создать общие рынки труда, капиталов и рабочей силы. Иными словами, отчасти повторить тот путь, который прошёл Европейский союз. Без выполнения этих условий единая валюта едва ли возникнет, так как никто не захочет лишаться права на денежную эмиссию. Сейчас страны БРИКС пытаются создать такие рынки, но, как подчеркнул Сафонов, дедолларизацию можно ускорить и без этого — активно переходя на расчёты в национальных валютах

Сафонов уточнил, что когда единая валюта БРИКС появится, на первом этапе это будет что-то вроде переводного рубля — коллективной валюты, которую использовали страны соцлагеря, входившие в Совет экономической взаимопомощи. Кроме того, скорее всего, это будет цифровая валюта. Однако, если возникнет единый рынок труда, тогда будет смысл создавать единую валюту, которую можно потрогать руками. Но сначала это будет валюта для торговых обменов. Её можно сравнить с ЭКЮ — валютной единицей, которая существовала в Европе с 1979 до конца 1990-х годов.

При этом появление единой валюты стран БРИКС, вероятнее всего, не будет предполагать исчезновение рубля или юаня по той же схеме, по которой ушли в историю дойчмарка или французский франк. Скорее всего, национальные валюты стран БРИКС и единая валюта будут существовать параллельно.

Менее оптимистично смотрит на ситуацию Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России. По его словам, на создание единой валюты стран БРИКС могут уйти десятилетия, так как процесс будет буксовать из-за опасений стран, входящих в это объединение, потерять экономическую самостоятельность.

Кроме того, нужно принимать во внимание позицию Китая, который, во-первых, придерживается политики ограниченной конвертируемости юаня и, во-вторых, не захочет привязывать юань к единой валюте БРИКС.

«Для появления единой валюты БРИКС необходимо, чтобы был значительно больший товарооборот между странами, входящими в эту группу. И меньшая зависимость от иных стран. В таком случае может появиться и необходимость, и возможность, и целесообразность создания такой валюты», — сказал Цыганов.

По его словам, безналичная (а может быть, и цифровая) валюта такого рода решает большинство вопросов. Причём если валюты стран, входящих в БРИКС, становятся конвертируемыми по отношению друг к другу через мерило единой валюты, то по большому счёту необходимости выпускать бумажные деньги или звонкую монету нет.

«Поэтому если такая валюта и появится, то, скорее всего, она будет использоваться на межгосударственном уровне и рядовому человеку она будет недоступна и не нужна», — подытожил Цыганов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению обозревателя французского издания Les Echos Клер Баржелес, создание единой валюты БРИКС будет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС, который пройдёт 22–24 августа в ЮАР.

По мнению президента России Владимира Путина, российские компании уже могут начать осваивать рынки стран БРИКС и ШОС, которые, по словам главы государства, невероятно велики и колоссальны.

Тем временем 29 июня заявку на вступление в БРИКС подала ещё одна страна — Эфиопия. Ранее аналогичные желания озвучили Алжир, Бангладеш и Египет. Россия поддержала заявку Египта. Кроме того, о планах вступить в объединение заявляли в Саудовской Аравии, Аргентине и Турции.