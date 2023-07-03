Киев, 3 июля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. На Украине в городе Сумы жители услышали звуки взрывов. Об этом 3 июля сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

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По его информации, в Сумах были слышны звуки взрывов. Другие подробности не сообщаются.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Запорожье и пригородах.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. Он отметил, что в течение суток российские войска поразили 85 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и военную технику в 102 районах.

28 июня сообщалось об ударах российских военных по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Воздушно-космические силы России ударили по ним высокоточным оружием, заявил Конашенков. Он добавил, что цели были успешно поражены.