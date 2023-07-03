Москва, 3 июля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего бенефициара «Бинбанка» и «Рост-банка» Микаила Шишханова, передаёт РИА Новости.

РИА Новости/Валерий Левитин Микаил Шишханов

Представитель бизнесмена заявил в суде, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 млрд рублей, это в 12 тыс. раз превышает стоимость его активов.

По словам адвоката, в настоящее время Шишханов нигде не работает и не имеет источников дохода. В собственности у бизнесмена есть только две квартиры, уточнил юрист.

Напомним, ранее сообщалось, что банк«Траст» потребовал от международных трейдеров и компаний Шишханова $1 млрд.

Как указано в иске, с 2013 по 2017 год бизнесмен вступил в сговор с международными сырьевыми и сельскохозяйственными трейдерами, чтобы «скрыть вывод средств из «Бинбанка».

В октябре 2020 года Читайте также: Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и банковские счета бывших руководителей и совладельцев «Бинбанка» в виде обеспечительных мер по иску Банка России и банка «Открытие». Обеспечительные меры были приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова.