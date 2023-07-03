Москва, 3 июля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Только вместе республики бывшего СССР смогут быть свободными и независимыми. Об этом 3 июля заявил у Кургана Славы в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая участие в торжествах по случаю Дня независимости Белоруссии.

Известия/Павел Волков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Он обратил внимание на то, что у народов-победителей одна память о войне, одна победа и одна правда.

Великая Отечественная война научила белорусов ценить мир, жизнь и свободу, поэтому 3 июля, в день освобождения Минска, в республике отмечают День независимости Белоруссии, отметил он.

«Для меня большое счастье видеть, что этот праздник разделяет с нами молодежь из России, Армении, Кыргызстана — наши гости, участники проекта «Поезд памяти». Со временем поезд обязательно соберёт всех наследников народов-победителей. Со всех республик Советского Союза. Я в этом абсолютно убежден. Ведь у нас одна память о той войне, одна победа и одна правда!» — приводит БелТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что в такое сложное время лишь, оставаясь вместе, можно гарантировать мир на своей земле.

«Только вместе мы можем быть свободными и независимыми», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Российский лидер выразил уверенность в том, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.

В марте 2023 года Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идет не о передаче, а именно о размещении.

Глава Российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придётся применять, однако его наличие в республике необходимо. По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.