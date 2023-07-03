Вашингтон, 3 июля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), пишет The New York Times.

Global look Press/Christophe Morin/imago stock&people, Hannibal Hanschke/dpa Марк Цукерберг и Илон Маск

По словам Уайта, каждый вечер он созванивается с обоими бизнесменами, и «оба хотят драться».

Он добавил, что бой между Маском и Цукербергом будет показательным и пройдёт вне юрисдикции чемпионата, он лично будет помогать с организацией поединка.

Уайт также отметил, что поединок будет интересным, учитывая разницу в габаритах бизнесменов. Все собранные средства пойдут на благотворительность, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Twitter Илон Маск и соучредитель Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка после того, как в Сети появилось сообщение о разработке корпорацией Цукерберга своего аналога Twitter.

Маск написал в своём блоге, что готов «выйти на ринг» с Цукербергом, в свою очередь последний попросил «прислать адрес».