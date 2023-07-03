Маск и Цукерберг намерены провести поединок по правилам ММА
NYT: Маск и Цукерберг ведут переговоры с главой UFC для организации поединка
Вашингтон, 3 июля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг обсуждают с президентом UFC Даной Уайтом организацию поединка по правилам смешанных единоборств (ММА), пишет The New York Times.
По словам Уайта, каждый вечер он созванивается с обоими бизнесменами, и «оба хотят драться».
Он добавил, что бой между Маском и Цукербергом будет показательным и пройдёт вне юрисдикции чемпионата, он лично будет помогать с организацией поединка.
Уайт также отметил, что поединок будет интересным, учитывая разницу в габаритах бизнесменов. Все собранные средства пойдут на благотворительность, заключил он.
Как сообщало ИА Регнум, председатель Twitter Илон Маск и соучредитель Meta (компания признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг стали публично обсуждать возможность поединка после того, как в Сети появилось сообщение о разработке корпорацией Цукерберга своего аналога Twitter.
Маск написал в своём блоге, что готов «выйти на ринг» с Цукербергом, в свою очередь последний попросил «прислать адрес».