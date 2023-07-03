Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Москва, 3 июля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Владимир Путин отметил, что данный праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для граждан России, поскольку он связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьёзным внешним угрозам и вызовам», — говорится в сообщении.
Российский лидер выразил уверенность в том, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.
Президент России пожелал Лукашенко успехов и крепкого здоровья, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания.
Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идет не о передаче, а именно о размещении.
13 июня Лукашенко рассказал, что Белоруссия получит это оружие в течение ближайшего времени. 27 июня он заявил, что белорусское министерство обороны и Комитет госбезопасности республики определят алгоритм применения ядерного оружия.
Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придётся применять, однако его наличие в республике необходимо. По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.