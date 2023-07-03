Москва, 3 июля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Владимир Путин отметил, что данный праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для граждан России, поскольку он связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня, когда наши страны вместе противостоят весьма серьёзным внешним угрозам и вызовам», — говорится в сообщении.

Российский лидер выразил уверенность в том, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.

Президент России пожелал Лукашенко успехов и крепкого здоровья, а братскому белорусскому народу — счастья и процветания.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. При этом российский лидер уточнил, что речь идет не о передаче, а именно о размещении.

13 июня Лукашенко рассказал, что Белоруссия получит это оружие в течение ближайшего времени. 27 июня он заявил, что белорусское министерство обороны и Комитет госбезопасности республики определят алгоритм применения ядерного оружия.

Лукашенко выразил уверенность, что размещаемое на территории Белоруссии ядерное оружие не придётся применять, однако его наличие в республике необходимо. По словам главы государства, размещение ядерного оружия должно предотвратить нападение на страну.