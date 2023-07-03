Краснодар, 3 июля, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Длина дорожного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края увеличилась до 13 км. Об этом сообщает краевой оперативный штаб в Telegram-канале.

Ранее в Минтрансе России проинформировали об очередях у Крымского моста из-за увеличения потока автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. Длина затора 1 июля составляла 9 км, 2 июля — 8 км.

«На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляет около 13 км», — сообщили в оперштабе Кубани.

Добровольцы, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают людям, ожидающим проезда через Крымский мост. Водителям и пассажирам раздают воду. На подъезде к мосту установлены биотуалеты. На месте работают спасатели.

Как сообщало ИА Регнум, количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено. В Минтрансе стараются остановить рост очереди и оптимизировать проверку автомобилей.