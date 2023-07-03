Токио, 3 июля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В здании в центре японской столицы Токио произошли взрыв и возгорание, передаёт 3 июля телеканал NHK.

NHK

Отмечается, что взрыв произошёл в здании, в котором расположены несколько кафе и ресторанов.

Очевидцы выкладывают видео происшествия в социальных сетях.

В результате пострадали как минимум четыре человека, о причинах инцидента не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Премьер-министр Японии не пострадал, его эвакуировали в безопасное место.

Это второй на протяжении года инцидент в Японии, когда самодельное оружие применяется для атаки на высокопоставленного политика. Так, 8 июля прошлого года в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стреляли из самодельного оружия. Позднее политик скончался после нападения.