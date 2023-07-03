Симферополь, 3 июля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Агент украинской спецслужбы, готовивший покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова, дал признательные показания. Кадры с задержанием и допросом мужчины распространила ФСБ России.

ФСБ России

По данным ФСБ, российского гражданина 1988 года рождения в декабре 2022 года завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). На украинской территории агента обучили разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — минно-взрывному делу.

Агент СБУ должен был подорвать автомобиль с Аксёновым. Он намеревался забрать из тайника взрывное устройство, в этот момент его задержали.

На кадрах видно, как мужчину, одетого в спортивный костюм, задерживают силовики в камуфляжной одежде. У мужчины изъяли мешок с взрывным устройством. Сотрудникам ФСБ он рассказал, что в июне прибыл в Крым и ожидал указаний от своего куратора.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817158" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего покушение на Аксёнова

«Ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксёнова Сергея Валерьевича», — рассказал задержанный в ходе допроса.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении задержанного агента СБУ возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ.