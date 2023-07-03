Симферополь, 3 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, который был завербован СБУ и планировал покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова, сообщили 3 июля в Центре общественных связей ФСБ.

ФСБ России

По данным ведомства, мужчина 1988 года рождения прошёл на Украине курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе — обучение минно-взрывному делу.

В ФСБ уточнили, что в июне текущего года агент иностранной спецслужбы прибыл в Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путём подрыва легкового автомобиля Аксёнова.

«Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», — сообщили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817157" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала планировавшего покушение на Аксёнова

Как ранее сообщало ИА Регнум, ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов СБУ, которые совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв на железной дороге в Запорожской области. Террористы были задержаны при изъятии из схрона взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях. Это уже вторая диверсионная группа, обезвреженная за последние дни в регионе.

Ранее замдиректора ФСБ Игорь Сироткин сообщил о проблеме вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ.

По его словам, террористы-боевики перемещаются в Европу с юга вместе с потоками нелегальной миграции, что вызывает серьёзную озабоченность с учётом возрождения в некоторых странах неонацистских идей.