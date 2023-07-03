Иркутск, 3 июля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны для бензина, сообщили 3 июля в региональном следственном управлении СКР.

Известия/Зураб Джавахадзе

По данным следствия, накануне на одной из АЗС Тайшета при проведении работ по очистке цистерны из-под бензина погибли 42-летний директор станции и его 35-летняя сожительница.

По предварительным данным, погибшие не использовали средства защиты дыхания и могли отравиться ядовитыми парами.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге девушка заставила посетителя автозаправочной станции заплатить за приобретённый ею товар.

Войдя в магазин, девушка взяла с прилавка сигареты и зажигалку, но вместо оплаты показала кассиру кухонный нож. Оружием покупательница пригрозила и мужчине, который подошёл к кассе​ оплатить топливо, и предложила​ оплатить её товары. Молодой человек спорить не стал.