Москва, 3 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Изменения системы начисления заработных плат в «Почте России» привели к массовым увольнениям сотрудников отделений и почтальонов. Об этом написала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Известия/Павел Волков

По её данным, ранее сотрудники почты могли одновременно делить несколько ставок и получать большую заработную плату. Так, например, на трёх сотрудников могло приходиться пять ставок. В настоящее время «Почта» ввела на это ограничения и уменьшила количество самих ставок.

Отмечается, что в данный момент на одного замещающего сотрудника может приходиться до половины от должностного оклада по вакантной должности либо должности временно отсутствующего коллеги.

Уточняется, что замещать должность на 100% можно не более трёх месяцев, замещать одну вакансию могут не более пяти работников. Вместе с тем предусматриваются исключения для начальников отделений почты и их заместителей.

В пресс-службе «Почты России» корреспондентам издания пояснили, что приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором были учтены ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Представители организации уточнили, что о сокращении основного персонала речи не идёт.

Как передавало ИА Регнум, ранее «Почта России» заявила о готовности дистанционно продавать вино. Уточнятся, что компания активно взаимодействует с производителями вина, регуляторами, другими игроками, чтобы учесть всю специфику операционных процессов, информационного обмена и другие необходимые параметры для старта эксперимента.

«Почта России» намерена до осени 2023 года запустить сервис срочной доставки посылок во всех городах России, в которых проживает свыше 500 тысяч человек. Сейчас данный сервис запущен более чем в 1,5 тысячах отделениях в 16 крупных городах России. Этой услугой воспользовались свыше 1,5 млн клиентов.

Уточняется, что половину всех заявок на эту услугу оставляют клиенты в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Екатеринбурге и Краснодаре. Так, «Почта России» доставляет посылки из отделений получателям на дом как при помощи собственных курьеров, так и при помощи логистических компаний.