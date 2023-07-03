Донецк, 3 июля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Южной группировки войск ВС России пресекли попытку наступления ВСУ под Соледаром в Донецкой Народной Республике, соответствующее видео показал РИА Новости командир артиллерийского подразделения 200-й бригады.

По его словам, расчётным БПЛА было вскрыто выдвижение противника и занятие им исходного района для наступления с использованием лесопосадок. В результате противник был вскрыт, по нему было применено огневое поражение.

«Примерно группа до 50 человек была уничтожена на 80%», — сказал артиллерист.

Кроме того, добавил он, спустя несколько часов была вскрыта вторая группа противника численностью до 20 человек, выдвигавшаяся ближе к Соледару для наступления, данная группа противника также была уничтожена.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка трёх тысяч бойцов на луганском направлении.

По его словам, в течение минувшей недели Вооружённые силы России на луганском направлении отразили свыше 50 атак противника.