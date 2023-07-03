Астана, 3 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя генсека СНГ и экс-министра культуры страны Даурена Абаева новым послом республики в России, сообщили 3 июля в пресс-службе казахского лидера.

gov. kz Даурен Абаев

«Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

16 июня Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла Казахстана в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области.

Как сообщало ИА Регнум, контакты между Россией и Казахстаном продолжаются и будут продолжены на высшем уровне, заявил ранее журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите главы государства Владимира Путина в Казахстан этой осенью.

Ранее власти Казахстана отказались утвердить на посту посла Украины Сергея Гайдая, бывшего главу украинской администрации на оккупированных территориях ЛНР, в качестве причины указали на его профнепригодность.